De Venezolaanse regering heeft de Duitse ambassadeur in het land tot persona non grata verklaard omdat hij zich met interne zaken zou hebben bemoeid. Daniel Kriener moet binnen 48 uur het land verlaten.

"Venezuela vindt het onaanvaardbaar dat een buitenlandse diplomaat op Venezolaans grondgebied een openbare rol vervult die meer lijkt op die van een politiek leider en is afgestemd op de samenzweerderige agenda van de extremistische sectoren van de oppositie", stelt de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Kriener was maandag samen met ambassadeurs en diplomaten van andere Europese ambassades naar het vliegveld gegaan om oppositieleider Juan Guaidó te steunen. Die had toen hij naar Venezuela terugkeerde het risico genomen gearresteerd te worden wegens een verbod om andere Latijns-Amerikaanse landen te bezoeken.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, liet woensdagavond in een reactie weten dat "Duitsland en zijn Europese partners" Guaidó zullen blijven steunen. "Dit is een onbegrijpelijke beslissing, die de situatie laat escalaren in plaats van spanningen te verminderen", aldus Maas. "De Europese steun voor Juan Guaidó wankelt niet."

Nog geen Venezolaanse reactie op aanwezigheid Nederlandse gezant

Bij de gewraakte ontvangst van de zelfbenoemde interim-president was ook de plaatsvervangende ambassadeur van Nederland aanwezig.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon NU.nl woensdag nog niet zeggen of de Venezolaanse regering ook zou overwegen de Nederlandse vertegenwoordiger de deur te wijzen. Daar zijn vooralsnog geen indicaties van, aldus de woordvoerder.

Oppositieleider op tour

Guaidó verliet Venezuela twee weken geleden, ondanks het uitreisverbod dat hem door de regering van president Nicolás Maduro was opgelegd. De oppositieleider nam eerst deel aan een actie om hulpgoederen Venezuela binnen te brengen vanuit Colombia. Die mislukte door inzet van het Venezolaanse leger.

Daarna reisde Guaidó door naar andere landen in de regio, zoals Brazilië, Argentinië, Paraguay en Ecuador, om daar steun te verwerven voor zijn oppositiebeweging. "Heel Venezuela zal weer de straat op gaan. We zullen geen seconde rusten tot we vrijheid hebben", voorspelde hij.

Guaidó wordt nog niet gesteund door leger

De oppositieleider en voormalige congresvoorzitter heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-leider van Venezuela en wordt gesteund door tientallen landen. De regering van Maduro voert aan dat de parlementsvoorzitter die bevoegdheid niet heeft en beschuldigt de oppositie van deelname aan een door de VS aangestuurd complot om de legitieme regering omver te werpen.

Guaidó stelt dat de recente herverkiezing van Maduro onwettelijk was en eist nieuwe verkiezingen. De belangrijkste vraag is of zijn 'alternatieve regering' de steun van het Venezolaanse leger zal krijgen. Vooralsnog is dat niet het geval. Wel zijn honderden Venezolaanse soldaten inmiddels overgelopen.