De Democraten in het Huis van Afgevaardigden gaan een officieel verzoek indienen om president Donald Trump alsnog te dwingen zijn belastingaangiften openbaar te maken.

Dat heeft Bill Pascrell, de Democratische woordvoerder van de commissie in het Huis die daar over gaat, laten weten. Het verzoek wordt binnen twee weken ingediend.

Pascrell probeert al twee jaar lang inzage te krijgen in de belastingpapieren van de president. Maar dit lukte tot nu toe niet omdat de Republikeinse meerderheid in het Huis deze aanvraag tegenhield. Sinds de tussentijdse verkiezingen in november hebben de Democraten de meerderheid in dit deel van het Congres.

Een verzoek tot inzage in de belastingpapieren van Trump moet worden ingediend bij het ministerie van Financiën.De verwachting is dat minister Steven Mnuchin de vraag van het Huis van Afgevaardigden alsnog zal afwijzen. De Democraten kunnen in dat geval naar de rechter stappen.

Trump weigerde zijn aangiften openbaar te maken

De belastingaangiften van Trump waren een heikel onderwerp tijdens de verkiezingscampagne in 2016. Tot Trump gaven alle presidentskandidaten inzagen in hun financiële zaken om te bewijzen dat zij geen mogelijke illegale transacties te verbergen hadden. Trump weigerde deze papieren te overleggen.

Michael Cohen, de vroegere advocaat van Trump, wakkerde vorige week tijdens zijn getuigenis voor het Congres de interesse in de papieren bij de Democraten verder aan. Hij stelde dat Trump de belastingaangiften niet wil delen omdat dit hem vrijwel zeker op een flinke boete en een onderzoek door de Belastingdienst zal komen te staan.

Democraten zetten al veel onderzoeken in gang tegen Trump

Trump liet Cohen, die jarenlang al zijn juridische problemen oploste, vallen toen hij werd aangehouden op verdenking van fraude en liegen tegen het Congres. De oud-advocaat van Trump heeft een deal gesloten met speciaal aanklager Robert Mueller, die belast is met een groot onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.

De Democraten hebben sinds zij de meerderheid in het Huis hebben een groot aantal onderzoeken in gang gezet tegen Trump, de gang van zaken in het Witte Huis de afgelopen twee jaar en diverse bedrijven van Trump.