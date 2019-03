De Palestijnse groepering Hamas blijft op de terrorismelijst van de Europese Unie staan, heeft het Europees Hof van Justitie woensdag bepaald in het beroep in de zaak die al jaren loopt.

De groepering, die vooral in de Gazastrook actief is, werd in 2001 op de lijst geplaatst.

In een door de lidstaten van de EU gehekelde uitspraak betoogde het Gerecht, onderdeel van het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie, in 2014 dat Hamas van de lijst moest worden gehaald. Het oordeel was dat er onvoldoende wettelijke argumenten waren om de beweging op de lijst te plaatsen.

In 2017 werd dit vonnis na een beroep van de Europese Raad weer tenietgedaan. Overigens bleef Hamas door het beroep wel al die tijd op de lijst staan.

Hamas is vervolgens weer in beroep gegaan tegen de actualisering van de terrorismelijst in 2015.

Nu dit beroep is afgewezen, blijft Hamas op de terrorismelijst staan. Dit is belangrijk voor de lidstaten van de EU, omdat deze plek op de lijst er onder meer voor zorgt dat de fondsen van Hamas bevroren blijven.