Een vermoedelijk geradicaliseerde islamitische man in Frankrijk heeft dinsdag twee cipiers van een extra beveiligde gevangenis in Normandië neergestoken. De twee gevangenisbewaarders raakten zwaargewond, melden de autoriteiten, die spreken van een terroristisch incident.

De dader is de 27-jarige Michaël Chiolo, die een jarenlange gevangenisstraf uitzit vanwege een gewapende overval, ontvoering en moord. Hij kreeg dinsdagochtend bezoek van zijn vriendin, die vermoedelijk een keukenmes mee naar binnen had gesmokkeld.

Chiolo stak de bewakers neer en sloot zichzelf met zijn partner urenlang op in de bezoekruimte van de gevangenis in Normandië. Na ongeveer tien uur viel een speciale politie-eenheid de ruimte binnen. Chiolo en de vrouw werden door deze eenheid neergeschoten. Zij is aan haar verwondingen overleden.

Naar verluidt is Chiolo in de gevangenis geradicaliseerd. Hij zou tijdens de steekpartij "Allahu akbar" (God is groot) hebben geroepen en hebben gedreigd met een bomgordel. Achteraf bleek het om een nepbomgordel te gaan.

"Er bestaat geen twijfel over de terroristische aard van deze aanval", zei de Franse minister van Justitie Nicole Belloubet tegen verslaggevers. Het openbaar ministerie in Frankrijk liet op basis van meerdere getuigen weten dat Chiolo wraak wilde nemen voor de dood van terrorist Cheriff Chekatt.

Chekatt doodde in december meerdere mensen in Straatsburg en werd na een klopjacht door de politie gedood.

De gevangenis in Alencon, Normandië, waar de aanval plaatsvond. (Foto: ANP)