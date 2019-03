Voor de vierde keer in vijf maanden is het record van het aantal migrantenfamilies dat de Amerikaans-Mexicaanse grens passeert gebroken. De grensbewaking waarschuwt dat de faciliteiten en agenten overrompeld worden, schrijft The New York Times dinsdag.

"De capaciteit van het systeem is ontoereikend en bevindt zich op een breekpunt", zegt een commissaris van de grensbewaking. In februari passeerden meer dan 76.000 migranten zonder toestemming de grens. Dat is dubbel zo veel als in die maand vorig jaar.

Vanwege nieuwe maatregelen bij de grote gebruikelijke grensposten passeren migrantenfamilies steeds vaker de grens in afgelegen gebieden in de staten Arizona, New Mexico en Texas. Zeker zeventig groepen van meer dan honderd mensen hebben zich gemeld bij grensposten, die normaal gesproken worden bemand door enkele werknemers.

Meer dan 90 procent van de passerende migranten komt uit Guatemala. The New York Times schrijft dat migranten uit Midden-Amerika eerst twee weken naar de grens moesten lopen en sinds kort de bus pakken. De reistijd is daardoor verminderd tot vier tot zeven dagen.

De Amerikaanse regering van president Donald Trump probeert migranten te ontmoedigen om naar de VS te komen. Vorige maand riep Trump de noodtoestand uit wegens de situatie aan de grens. Hij wil op die manier geld vrijmaken om een grensmuur te bouwen. Dat is een van zijn belangrijkste campagnebeloftes.