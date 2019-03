De Britse antiterrorisme-eenheid onderzoekt drie pakketjes met explosieven die dinsdag in Londen zijn aangetroffen in de buurt van de luchthavens Heathrow Airport en London City Airport en op treinstation Waterloo. Vermoedelijk is er een link.

De "kleine geïmproviseerde explosieven" werden gevonden in enveloppen op A4-formaat. Volgens de Londense politie lijkt het erop dat de explosieven kunnen ontbranden zodra iemand de enveloppen opent. Niemand raakte gewond en alle pakketten zijn "in veiligheid gesteld".

Sky News meldt dat de pakketjes waren voorzien van Ierse postzegels, daarom heeft de politie van Londen de hulp van hun Ierse collega's ingeschakeld voor het onderzoek. De betreffende zegels zijn volgens de Ierse post uitgegeven in januari 2018 en nog steeds te koop, zowel in postkantoren als via internet.

Dinsdagochtend rond 9.55 uur (lokale tijd) werd het Compass Center, vlak bij luchthaven Heathrow, geëvacueerd na de vondst van een bompakket. Een personeelslid had de envelop deels geopend, waardoor de ontsteking in werking trad en een deel van de envelop vlam vatte.

Binnen drie uur werden daarna nog twee pakketten met explosieven gevonden in de Britse hoofdstad. Rond 11.40 uur werd een klein gebied aan de taxikant van Waterloo afgezet na de vondst van een ongeopend bompakket.

Vervolgens moesten medewerkers het City Aviation House op London City Airport verlaten, nadat in het kantoorpand de vondst van een derde pakket was gemeld. Ook dit pakket bleef gesloten.

Politie behandelt incidenten als één zaak

De antiterrorisme-eenheid binnen de Londense politie behandelt de incidenten in één zaak. Er zijn geen arrestaties verricht en het is onbekend wie achter de pakketjes zit.

Zowel vlieg- als treinverkeer heeft geen hinder ondervonden van de gebeurtenissen. De politie waarschuwt mensen wel om waakzaam te zijn voor verdachte pakketten.