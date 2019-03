De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben vanwege een omvangrijk corruptieonderzoek documenten opgevraagd bij onder anderen Jared Kushner, Donald Trump jr. en Eric Trump, de schoonzoon en zoons van de Amerikaanse president Donald Trump.

De Democratische voorzitter van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden kondigde maandag een groot onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik, corruptie en belemmering van de rechtsgang aan.

De Democraten, die sinds twee maanden een meerderheid in het Huis hebben, hebben volgens The New York Times bij 81 getuigen documenten opgevraagd.

De Democraten hebben ook een aantal belangrijke medewerkers van het Witte Huis gevraagd informatie te verstrekken.

Ook adviseurs Witte Huis zijn gevraagd mee te werken

Onder hen bevinden zich ook David Pecker en Annie Donaldson, de naaste hand van een van Trumps adviseurs die lange tijd gedetailleerd aantekeningen bijhield over het gedrag van de president. Pecker, de hoofdredacteur van de National Enquirer, speelde een cruciale rol in het niet publiceren van het verhaal over Stormy Daniels, de pornoactrice die door Trump zou zijn betaald om te voorkomen dat zij in de media haar verhaal over hun affaire zou doen.

Jerrold Nadler, de Democratische voorzitter van de justitiecommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zei in een toelichting dat het huidige Ruslandonderzoek waarin speciaal aanklager Robert Mueller zich richt op Russische inmenging in de Amerikaanse politiek, niet volstaat. De onderzoeken staan overigens los van elkaar.

Democraten spreken nog niet over afzettingsprocedure

Nadlers commissie is ook verantwoordelijk voor een mogelijke afzettingsprocedure. Volgens Nadler is het echter nog te vroeg om te zeggen of afzetting van Trump moet worden nagestreefd. "Voordat je iemand afzet, moet je het Amerikaanse volk er eerst van overtuigen dat dit zou moeten gebeuren", zei Nadler. "Onze taak is om de wet te beschermen."

Kevin McCarthy, de fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, beschuldigde de Democraten zondag van vooringenomenheid en stelde dat het onderzoek puur is gebaseerd op "partijpolitiek", aldus persbureau AP.

Trump reageerde zondagavond ook op de bekendmaking van Nadler. Hij haalde daarbij een citaat van congreslid Mark Green aan: "Kijk hoe zij (de Democraten, red.) nu handelen en hoe wij (de Republikeinen, red.) handelden toen wij de meerderheid hadden. Wat de Democraten doen, is machtsmisbruik", twitterde hij onder meer.

De Democraten namen begin dit jaar de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over van de Republikeinen. Daarvoor konden de Democraten geen vuist maken, omdat de Republikeinen de afgelopen jaren zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat in handen hadden.