William Barr, de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie, zal zich niet terugtrekken uit het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Volgens persbureau Bloomberg heeft Barr, die sinds eind februari in functie is, geen intentie om zijn handen van het onderzoek af te trekken, omdat hij niet vindt dat zijn onafhankelijkheid in het geding is.

Die onafhankelijkheid werd door sommigen in twijfel getrokken vanwege uitlatingen die Barr eerder deed over het Ruslandonderzoek. Voordat hij in december door president Donald Trump werd voorgedragen als opvolger van Jeff Sessions als minister, schreef Barr een rapport waarin hij stelde dat er in het onderzoek naar mogelijke overtredingen van Trump grote fouten zijn gemaakt.

Tijdens zijn 'sollicitatiegesprek', in de vorm van een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat, sprak Barr uit dat hij Mueller het onderzoek gewoon wilde laten afronden en zoveel mogelijk conclusies openbaar wilde maken.

Barr als minister baas van speciaal aanklager Mueller

Barr is als minister van Justitie verantwoordelijk voor het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Ook worden de mogelijke betrekkingen tussen Trump en de Russen onderzocht. Mueller leidt dat onderzoek, maar is verantwoording schuldig aan Barr.

Sessions trok zich tijdens zijn ambtsperiode wel terug uit het Ruslandonderzoek. Hij had tijdens zijn hoorzitting enkele ontmoetingen met de Russische ambassadeur verzwegen. Dat kwam hem op zware kritiek van president Trump te staan.