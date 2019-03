In Groot-Brittannië is een man genezen verklaard van het hiv-virus na een succesvolle stamceltransplantatie. Het is het tweede geval ooit waarin de ingreep leidde tot volledige genezing.

De man onderging drie jaar geleden een operatie waarbij hij stamcellen kreeg uit het beenmerg van een donor, die een genetische resistentie tegen het virus bevatten.

Een kleine anderhalf jaar na de operatie kreeg de man te horen dat hij kon stoppen met medicatie. Sindsdien is bij hem geen terugkeer van het virus vastgesteld, waardoor hij nu "functioneel genezen" is verklaard.

De behandelend artsen spreken van een hoopvolle ontwikkeling in de strijd tegen hiv, maar benadrukken dat dit niet betekent dat er een algemeen toepasbaar geneesmiddel is gevonden.

Ook kunnen de artsen niet uitsluiten dat het virus zich in de toekomst weer in de man manifesteert. De man kwam in aanmerking voor de experimentele behandeling omdat het zijn laatste kans op overleving was nadat hij in 2016 ernstig ziek was geworden.

Tweede bekende geval van genezing na stamceltransplantatie ooit

In 2007 onderging een Amerikaanse man, Timothy Brown, in Berlijn een vergelijkbare operatie, waarna ook hij verlost bleek van het hiv-virus. Hij is tot op de dag van vandaag in leven en gezond, zonder sporen van het virus.

Wereldwijd zijn er naar schatting 37 miljoen mensen besmet met het hiv-virus. De uitbraak van AIDS heeft sinds de jaren tachtig het leven gekost aan ongeveer 35 miljoen mensen.

Tegenwoordig kan de ziekte geremd worden met medicatie, maar een volledig werkend geneesmiddel is tot op heden nog niet gevonden. De ingreep waarmee de man werd genezen wordt door artsen als "duur, complex en risicovol" omschreven, waarbij er geen garantie is dat het bij iedereen werkt.