Het World Wide Fund for Nature (WWF), moederorganisatie van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds (WNF), zou al jarenlang organisaties financieren die in hun strijd tegen stroperij mensenrechten schenden. Zo zou er in meerdere landen sprake zijn van folteringen en seksueel misbruik, stelt BuzzFeed maandag na een onderzoek van een jaar.

Volgens BuzzFeed waren er in Nepal in de afgelopen jaren meerdere incidenten. In 2006 zouden rangers van het Nationaal Park Chitwan een man hebben gefolterd.

De parkwachters verdachten hem van het verbergen van de hoorn van een neushoorn. De man viel flauw en stierf uiteindelijk in het ziekenhuis. Uit de autopsie bleek onder meer dat de man overal blauwe plekken had en dat zijn ribben waren gebroken.

Uiteindelijk werd niemand aangeklaagd. De rangers die van de folteringen werden verdacht, worden nog steeds gefinancierd door het WWF.

Dorpsbewoners spreken over mishandelingen

Meerdere mensen die in de buurt van het nationaal park in Nepal wonen, vertellen gedetailleerde verhalen over misbruik door de parkwachters.

Zo zegt een vrouw dat ze bijna werd verkracht en is mishandeld. Andere dorpsbewoners vertellen aan BuzzFeed dat mensen zijn afgeranseld en dat hun eten en brandhout in beslag zijn genomen.

Ook heeft BuzzFeed documenten in handen waarin de misstanden naar voren komen. Er zou in zeker zes landen sprake zijn van dergelijke activiteiten van organisaties die door WWF gesubsidieerd worden.

Mishandeling van kind in Kameroen

Zo zou in Kameroen in 2017 een elfjarig kind mishandeld zijn door de rangers van een door het WWF gefinancierd park. Volgens zijn familieleden is een door hun ingediende klacht tot dusver niet in behandeling genomen.

In een reactie laat het WNF aan NU.nl weten dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de misstanden waar de website over schrijft. "We zijn geschokt door de bevindingen", zegt een woordvoerder.

Het WNF financiert 130 projecten van de in totaal ruim 1.700 projecten van het WWF.