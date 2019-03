Jerrold Nadler, de Democratische voorzitter van de justitiecommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, begint een nieuw onderzoek naar Donald Trump. Het onderzoek is onder meer gericht op de mogelijke belemmering van de rechtsgang door de Amerikaanse president.

Ook gaat de commissie onderzoek doen naar corruptie en mogelijk machtsmisbruik door Trump. "We zullen er alles aan doen om het te bewijzen", zei Nadler zondag in een interview met ABC News.

De commissievoorzitter liet aan de Amerikaanse nieuwszender weten dat hij maandag documenten van meer dan zestig personen en organisaties zal opvragen. Het gaat om documenten van onder anderen de oudste zoon van Trump, Donald Trump jr., en de financieel directeur van The Trump Organization Allen Weisselberg.

Volgens Nadler wordt de volledige lijst maandag bekendgemaakt. Hij zei ook dat het huidige Ruslandonderzoek waarin speciaal aanklager Robert Mueller zich richt op Russische inmenging in de Amerikaanse politiek, niet volstaat. De onderzoeken staan overigens los van elkaar.

'Te vroeg voor starten afzettingsprocedure Trump'

Nadlers commissie is ook verantwoordelijk voor een mogelijke afzettingsprocedure. Volgens Nadler is het echter nog te vroeg om te zeggen of afzetting van Trump moet worden nagestreefd. "Voordat je iemand afzet, moet je het Amerikaanse volk er eerst van overtuigen dat dit zou moeten gebeuren", zei Nadler. "Onze taak is om de wet te beschermen."

Kevin McCarthy, de fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, beschuldigde de Democraten zondag van vooringenomenheid en stelde dat het onderzoek puur is gebaseerd op "partijpolitiek", aldus persbureau AP.

"Ik denk dat congreslid Nadler besloot om Trump af te gaan zetten op de dag dat de president de verkiezingen won." In de ogen van McCarthy heeft Trump niets verkeerd gedaan.

Trump beschuldigt Democraten van machtsmisbruik

Trump reageerde zondagavond ook op de bekendmaking van Nadler. Hij haalde daarbij een citaat van congreslid Mark Green aan: "Kijk hoe zij (de Democraten, red.) nu handelen en hoe wij (de Republikeinen, red.) handelden toen wij de meerderheid hadden. Wat de Democraten doen, is machtsmisbruik", twitterde hij onder meer.

De Democraten namen begin dit jaar de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over van de Republikeinen. Daarvoor konden de Democraten geen vuist maken, omdat de Republikeinen de afgelopen jaren zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat in handen hadden.