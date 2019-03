Honderden mensen zijn in Algerije de straat opgegaan. Ze demonstreren tegen het plan van de regering om de 82-jarige Abdelaziz Bouteflika opnieuw als presidentskandidaat naar voren te schuiven. Er zijn zowel protesten in de hoofdstad Algiers als in andere steden.

Studenten verzamelden zich op een universiteitscampus in de buurt van de Constitutionele Raad, waar presidentskandidaten hun papieren moeten indienen. Zij zingen onder meer "Nee tegen een vijfde termijn".

De politie probeert te verhinderen dat de studenten de campus verlaten. Ook bij andere faculteiten in Algiers en steden zoals Oran en Annaba wordt gedemonstreerd.

De protesten tegen Bouteflika begonnen tien dagen geleden. De bejaarde leider is sinds 1999 aan de macht en kampt met een zeer broze gezondheid.

Oppositie zegt dat land leider mist

Bouteflika zou zondag, de uiterste termijn voor kandidaten, zijn officiële verkiezingsdocumenten indienen. Hij hoeft dit niet persoonlijk te doen, aldus het staatsnieuwsagentschap APS. Bouteflika, zelden in het openbaar gezien sinds hij een beroerte kreeg in 2013, was volgens Zwitserse media dit weekeinde nog in Zwitserland voor medische controles, alhoewel onduidelijk is wat deze controles inhouden.

De zwakke en verdeelde oppositie en burgergroepen hebben opgeroepen tot de protesten tegen Bouteflika. Analisten zeggen dat de oppositie een leider en organisatie mist in een land dat nog steeds gedomineerd wordt door veteranen uit de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk.