Het is in de aankomende week vijf jaar geleden dat vlucht MH370 van Malaysia Airlines met 239 passagiers aan boord van de radar verdween. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk hoe het toestel kon verdwijnen. Maleisië herdenkt de gevallen slachtoffers zondag.

Veel mensen waren in Kuala Lumpur aanwezig om overleden familieleden of vrienden te herdenken. Vlucht MH370 was vijf jaar geleden op weg van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur naar de Chinese hoofdstad Peking. (Foto: AFP)

Lange tijd was onduidelijk hoe het vliegtuig van de radar kon verdwijnen. Veel familieleden verzamelden zich zowel in China als in Kuala Lumpur op de luchthavens in de hoop goed nieuws te krijgen over de mensen aan boord. (Foto: ANP)

Uiteindelijk zou de zoektocht naar het toestel jaren duren en werd duidelijk dat de hoop op overlevenden opgegeven moest worden. De meeste slachtoffers waren Chinezen. (Foto: ANP)

In de afgelopen jaren is er bijna onophoudelijk gezocht naar het verdwenen toestel van Malaysia Airlines, maar het overgrote deel van de Boeing 777 werd nooit teruggevonden. Wel spoelden enkele wrakstukken aan, waaronder dit onderdeel van een vleugel, een zogeheten flap, die tentoongesteld wordt tijdens de herdenking. (Foto: AFP)

Autoriteiten hebben ook jarenlang onderzoek gedaan naar de oorzaak van de verdwijning. In het eindrapport heeft de onderzoekscommissie echter geen definitieve oorzaak vast kunnen stellen voor de vliegramp. (Foto: ANP)

Er wordt inmiddels niet meer gezocht naar het toestel van Malaysia Airlines. De Maleisische overheid heeft zondag echter gezegd dat het bereid is om initiatieven voor nieuwe zoektochten naar de Boeing financieel te ondersteunen. (Foto: ANP)