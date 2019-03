De bij verstek veroordeelde Nederlandse Syriëganger Yago R. die momenteel vastzit in een Koerdisch kamp in Syrië, wil met zijn vrouw Shamima B. en hun pasgeboren zoon naar Nederland komen. Dat meldt de BBC na een interview met R.

R., afkomstig uit Arnhem, sloot zich in 2015 aan bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Niet veel later trouwde hij met de destijds vijftienjarige in Londen geboren B., vlak na haar aankomst in Raqqa.

B., die net als R. vastzit in een kamp in Syrië, is de Britse nationaliteit ontnomen. Volgens de Britse autoriteiten heeft zij ook de Bengaalse nationaliteit, omdat haar moeder uit Bangladesh komt. Maar zowel het Verenigd Koninkrijk als Bangladesh weigeren de vrouw op te nemen.

B. heeft eerder al gezegd dat ze naar Nederland zou willen met haar kind op het moment dat het Verenigd Koninkrijk bij het eerdere besluit blijft om haar staatsburgerschap in te trekken.

R. bij verstek veroordeeld in Nederland

R. is in Nederland door de rechtbank in Rotterdam bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij IS. Bij terugkeer naar Nederland zou hij zijn celstraf hier uit moeten zitten.

R. zegt dat hij IS inmiddels de rug heeft toegekeerd en dat hij eerder tevergeefs geprobeerd heeft de beweging te verlaten. Hij stelt eveneens te zijn mishandeld door andere leden van IS. Het is echter onduidelijk of hij ook bewijzen voor deze stellingen heeft.

Uiteindelijk wist R. het laatste IS-bolwerk in Baghouz te verlaten.

In het interview met de Britse omroep gaat R. ook in op de vraag of R. het een goed idee vond om met de minderjarige voormalige Britse te trouwen in het door IS uitgeroepen kalifaat. Hij zegt tegen een verslaggever van de BBC dat hij haar inderdaad erg jong vond, maar dat ze een geschikte vrouw leek en dat B. zelf om een partner had gevraagd. R. stelt aan haar gekoppeld te zijn door een vriend. Hij was toen zelf 23 jaar oud.