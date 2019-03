Maar liefst vier op de tien agenten in de Belgische hoofdstad spreekt geen Nederlands. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, meldt de Belgische zondagskrant De Zondag.

Volgens Belgische wetgeving moeten agenten die in Brussel werkzaam zijn zowel het Frans als het Nederlands machtig zijn, maar het aantal agenten dat zowel Frans als Nederlands spreekt, is in de afgelopen jaren steeds verder gedaald.

Een overgrote meerderheid van (98 procent) van de agenten spreekt wel Frans, maar het aantal agenten dat zowel Frans als Nederlands spreekt komt uit op 58 procent, zo blijkt uit cijfers die opgevraagd werden door een parlementslid.

De cijfers dateren van 1 januari dit jaar, maar ook in voorgaande jaren was er steeds sprake van een daling van het aantal tweetalige Brusselse agenten. Het betrokken parlementslid Barbara Pas wil daarom dat tweetaligheid deel uit gaat maken van het nieuwe opleidingstraject van agenten in de Belgische hoofdstad.