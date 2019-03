De Europese Unie heeft de Venezolaanse president Nicolas Maduro zaterdagavond opgeroepen om oppositieleider en zelfverklaard president Juan Guaido niet te arresteren als hij weer terugkeert in Venezuela.

Federica Mogherini, EU-hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, zegt in een persbericht dat met een arrestatie van Guaido de situatie in het land nog verder zal escaleren.

"Elke maatregel die de vrijheid, de veiligheid of de persoonlijke integriteit van Juan Guaido in gevaar zou kunnen brengen, zou een enorme escalatie betekenen van de spanningen en zou leiden tot een sterke veroordeling door de internationale gemeenschap."

President Maduro kondigde eerder al aan dat Guaido zou worden gearresteerd bij terugkomst naar zijn thuisland, omdat hij eerder een verbod van het Grondwettelijk Hof om het land te verlaten naast zich neer had gelegd.

Guaido keert zondag of maandag weer terug naar thuisland

Guaido, die op dit moment in Ecuador verblijft, liet zondag weten dat hij van plan is zondag of maandag terug te keren naar Venezuela. Hij riep de Venezolaanse bevolking op om maandag en dinsdag de straat op te gaan uit protest tegen de zittende regering.

Guaido, die zichzelf op 23 januari tot interim-president van Venezuela uitriep, geniet inmiddels steun van de Verenigde Staten en verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Hij stelt dat de recente herverkiezing van de zittende president Maduro onwettelijk was en hij eist dat er nieuwe verkiezingen komen.

Venezuela gaat al lange tijd gebukt onder een grote economische en humanitaire crisis. Door de economische tegenwind is er op veel plaatsen schaarste ontstaan. Zo is er voor bepaalde bevolkingsgroepen te weinig voedsel en ook ontbreekt het velen aan medicijnen, waardoor veel mensen in acute problemen verkeren.