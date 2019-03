De 77-jarige Bernie Sanders, presidentskandidaat voor de Democraten in de Verenigde Staten, is zaterdag in New York begonnen met zijn verkiezingscampagne. Hij noemde Donald Trump "de gevaarlijkste president in de recente geschiedenis van de VS".

Sanders sprak veertig minuten voor de drieduizend aanwezigen in het Brooklyn College. Hij gaf aan als president een economie te willen creëren die werkt voor iedereen en niet alleen voor de rijken.

Zo wil hij het minimumloon van 7,25 dollar (zo'n 6,38 euro) opvoeren naar 15 dollar per uur. Scholen en universiteiten wil hij gratis maken en iedereen moet een zorgverzekering kunnen krijgen.

Sanders is een van de dertien Democraten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij stelde zich in 2016 ook al kandidaat, maar werd toen verslagen door Hilary Clinton als afgevaardigde namens de Democratische Partij.