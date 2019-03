Marco Di Lauro (38), tweede op de lijst met meest gezochte misdadigers in Italië, is zaterdagavond opgepakt in zijn appartement in Napels. Hij is de zoon van Paulo Di Lauro, een voormalig kopstuk van de maffia-organisatie Camorra.

Tegen Di Lauro was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd in 2006. Hij zou verantwoordelijk zijn voor minstens vier moorden.

Zijn vader stond jarenlang aan het hoofd van de Camorra. Deze criminele organisatie was al sinds de negentiende eeuw actief in Napels en hield zich voornamelijk bezig met drugshandel.

Binnen de Camorra brak in 2004 een oorlog uit tussen de groep van Paulo Di Lauro, de Di Lauro-clan en de 'Amato-Pagano-clan' Daarbij vielen 130 doden.

Paulo di Lauro werd veroordeeld voor dertig jaar cel wegens drugshandel.