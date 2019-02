Het luchtverkeer in India en Pakistan normaliseert weer na een week van oplopende spanningen in de omstreden deelstaat Jammu en Kasjmir. Het Pakistaanse luchtruim is donderdag weer geopend. Eerder gesloten Indiase luchthavens in het noorden van het land zijn ook weer open.

De sluitingen volgden op een confrontatie tussen de Indiase en Pakistaanse luchtmacht boven het omstreden Kasjmir.

Indiase vliegtuigen voerden afgelopen dinsdag een luchtaanval uit op extremisten in het Pakistaanse deel van Kasjmir. Dat was een vergeldingsactie voor een aanslag die twee weken geleden in Kasjmir werd gepleegd. Militante moslims brachten een autobom tot ontploffing, waarbij veertig Indiase politieagenten om het leven kwamen.

De Pakistaanse luchtafweer en luchtmacht reageerden op de Indiase luchtaanval.

Er zijn voor zover bekend drie toestellen neergehaald: twee Indiase en één uit Pakistan. Een Indiase piloot werd gevangengenomen, nadat zijn gevechtsvliegtuig was neergestort in Pakistaans gebied.

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Shah Mehmood Qureshi heeft volgens nieuwszender Geo TV donderdag gezegd dat zijn land bereid is de piloot terug naar huis te laten gaan, als dat helpt de spanningen tussen de beide landen te verminderen.

Kasjmir geldt als gevaarlijke mogelijke brandhaard

India en Pakistan hebben elk ongeveer de helft van Jammu en Kasjmir in handen. Beide landen beschouwen de hele regio als onderdeel van hun natie. Omdat India en Pakistan een lange geschiedenis van conflict hebben en allebei kernmachten zijn, geldt Kasjmir als een van de meest gevaarlijke potentiële brandhaarden ter wereld.