De topconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Hanoi is een paar uur eerder afgelopen dan voorzien. Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat er geen overeenkomst is bereikt tussen de twee leiders.

Een lunch tussen de twee leiders werd afgelast. Kim verliet het Metropole-hotel, waar de besprekingen werden gehouden, rond 7.30 uur Nederlandse tijd. Enkele minuten later vertrok Trump.

Trump beschreef op een persconferentie na afloop van de top zijn tweedaagse ontmoeting met Kim als "productief", maar voegde daaraan toe dat het nog niet mogelijk was om tot een akkoord te komen. "Ze waren bereid om toezeggingen te doen op verschillende fronten, maar niet op de fronten die wij wilden."

"Soms moet je weglopen", vatte Trump de onderhandelingen met Kim samen.

Een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in liet later op donderdag weten dat de Zuid-Koreaanse regering teleurgesteld is over het uitblijven van een akkoord tussen Trump en Kim.

"We voelen spijt dat president Trump en voorzitter Kim Jong-un er niet in zijn geslaagd volledige overeenstemming te bereiken op de top van vandaag", aldus de woordvoerder. "Maar het lijkt er ook op dat ze duidelijk meer betekenisvolle vooruitgang hebben geboekt dan ooit tevoren."

'Noord-Korea wilde niet genoeg stappen zetten'

Noord-Korea was volgens de Amerikaanse delegatie bereid om het kerncomplex Yongbyon te ontmantelen in ruil voor een einde aan alle internationale sancties.

Dat was voor de Amerikanen niet genoeg, aldus Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Kim wilde bijvoorbeeld niet praten over ontmanteling van andere nucleaire infrastructuur, waaronder zeker een uraniumverrijkingsfabriek.

Pompeo stelde dat de onderhandelingsteams in aanloop naar de top wel voortgang maakten naar een overeenkomst. Kim was echter niet bereid om stappen te nemen waar de VS om vroeg, aldus Pompeo. "We weten nu wat de grenzen zijn, wat de uitdagingen zijn, dus ik hoop dat we in de weken die zullen volgen vooruitgang boeken. Ik ben heel optimistisch over de vorderingen."

Aandelenbeurs van slag door voortijdig eindigen top

Het is opmerkelijk te noemen dat de ontmoeting tussen Trump en Kim niet werd afgesloten met het gezamenlijk tekenen van een slotverklaring. De Amerikaanse president staat bekend als een groot liefhebber van dergelijk ceremonieel vertoon.

Het inkorten van de top deed het vermoeden dat er geen akkoord werd bereikt al rijzen. De koersen op de Zuid-Koreaanse beurs Kospi maakten een scherpe duik toen dnieuws bekend werd.

Amerikaanse president 'heeft geen haast'

Trump temperde de verwachtingen voor een slotakkoord tussen de twee landen al eerder. Hij zei dat er geen haast is om nu met verklaringen of overeenkomsten te komen. "We willen enkel een goede overeenkomst sluiten."

Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat Trumps persconferentie vanwege de inkorting bijna twee uur eerder zal plaatsvinden, om 8.00 uur Nederlandse tijd.

Dat er geen overeenkomst is gekomen over verdere stappen in de denuclearisatie van Noord-Korea is voor deskundigen geen verrassing. Pyongyang en Washington hebben fundamenteel andere opvattingen over wat kernontwapening zou inhouden. De Noord-Koreanen verwachten bijvoorbeeld dat de Amerikanen eerst hun eigen kernwapens ontmantelen.

Wel was er hoop dat er iets zou worden bereikt op het front van de Koreaanse Oorlog (1950-1953), die nooit officieel werd beëindigd. Een formele vredesverklaring blijft vooralsnog echter uit.