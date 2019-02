Michael Cohen, voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft woensdag zijn getuigenis afgelegd in het Congres. Hij noemde de president "een racist, een oplichter en een bedrieger". Ook stelde hij dat Trump wist van het lekken van e-mails van de Democraten door WikiLeaks.

Cohen beschuldigde Trump in zijn verklaring van verschillende misdrijven, die van tevoren al te lezen waren in de gelekte verklaring van de oud-advocaat. Tijdens de hoorzitting kwamen nauwelijks nieuwe zaken aan het licht.

Cohen beweerde dat Trump hem in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 opdracht gaf om zwijggeld te betalen aan pornoactrice Stormy Daniels en ex-Playboymodel Karen McDougal. Beide vrouwen beweren dat Trump een affaire met ze heeft gehad.

Cohen onderbouwde zijn bewering met een kopie van een cheque van 130.000 dollar (ruim 114.000 euro). Op de cheque staat de handtekening van de president. Trump zou hem dit geld hebben terugbetaald.

Ook stelde Cohen dat de president tijdens de verkiezingscampagne onderhandelingen aanstuurde omtrent het project Trump Tower Moskou. Volgens de oud-advocaat heeft Trump hierover gelogen. Het project zou veel langer zijn doorgegaan dan Cohen eerder in het Congres vertelde. Het duurde tot na het moment dat Trump al was verkozen tot presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij. Trump ontkent dat te hebben geweten.

Trump wist volgens Cohen dat WikiLeaks Democratische e-mails ging lekken in 2016

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam tijdens het verhoor van woensdag was de kwestie omtrent de gehackte e-mails van de Democratische partij, gepubliceerd door WikiLeaks. Volgens Cohen wist Trump dat de klokkenluidersorganisatie de e-mails zou gaan lekken.

De oud-advocaat beweert dat hij getuige was van een telefoongesprek tussen Trump en Roger Stone over de e-mails. Dit gesprek vond plaats in het kantoor van de president, een aantal dagen voor het congres van de Democraten in 2016. Stone vertelde Trump dat er e-mails zouden worden gelekt die de campagne van toenmalig presidentskandidaat Hillary Clinton zou beschadigen. Stone zou net een telefoontje daarover hebben gehad van WikiLeaks-oprichter Julian Assange.

Trump reageerde volgens Cohen op Stone met de woorden: "Zou dat niet geweldig zijn?"

WikiLeaks reageerde tijdens het verhoor via Twitter op de bewering van Cohen. Volgens de klokkenluidersorganisatie heeft Assange nooit telefonisch contact gehad met Stone.

Trump heeft altijd beweerd dat hij van tevoren niet is ingelicht over het lek.

Republikeinen leggen Cohen vuur na aan de schenen tijdens verhoor

Nadat Cohen zijn verklaring had voorgelezen kregen de commissieleden van het Huis om de beurt de tijd om hem te ondervragen. De toon tijdens het verhoor werd vooral gezet door de aanvallende Republikeinen. Zij beweerden keer op keer dat de getuigenis van Cohen niet betrouwbaar is, omdat de voormalig advocaat van Trump veroordeeld is.

Cohen is in december veroordeeld tot drie jaar celstraf, onder andere voor fraude en liegen tegen het Congres. De oud-advocaat bekende eerder dat hij gelogen had tijdens een verhoor in de Senaat over de bouw van de Trump Tower.

Aan het begin van het verhoor probeerden de Republikeinen het nog uit te stellen. Volgens de partij was de getuigenis van Cohen niet, zoals moet, 24 uur van tevoren openbaar gemaakt. De voorzitter van de commissie, Democraat Cummings, legde de motie naast zich neer. Hij stelde dat het Amerikaanse volk recht heeft op de verklaring van Cohen.

De hoorzitting van woensdag is de enige openbare getuigenis van Cohen. Donderdag wordt hij gehoord achter gesloten deuren.