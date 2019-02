Decathlon is niet langer van plan om een sportversie van de hidjab in Frankrijk te verkopen. Hiertoe is besloten nadat medewerkers van de sportketen werden bedreigd.

Decathlon merkte op dat in Marokko, waar het bedrijf meerdere winkels heeft, behoefte was aan een speciale hidjab voor tijdens het sporten. "Het is onze missie om producten te creëren voor iedereen", aldus het bedrijf.

Nog voordat het product in Frankrijk werd verkocht, ontvingen medewerkers van het bedrijf massaal klachten. Ook in de politiek werd afkeurend gereageerd op de verkoop.

Parlementslid Aurore Bergé, lid van de partij van president Emmanuel Macron, verklaarde dat Decathlon handelde in strijd met de Franse waarden, en sprak van onderdrukking.

"Mensen die vrouwen alleen in de openbare ruimte tolereren als ze zich verbergen, zijn geen vrijdenkers van vrijheid", schreef Bergé op Twitter.

In een reactie daarop benadrukte Decathlon dat er vrouwen zijn die tijdens het sporten een normale hidjab dragen en dat het bedrijf hun simpelweg een geschikt sportproduct wil aanbieden.

Medewerkers massaal uitgescholden en bedreigd

De klantenservice van Decathlon ontving dinsdag zo'n vijfhonderd klachten over de verkoop van de sporthidjab. Medewerkers werden daarin onder meer uitgescholden en fysiek bedreigd.

Het bedrijf ziet af van de verkoop van de sportieve hidjab in Frankrijk, omdat het de veiligheid van medewerkers wil garanderen.