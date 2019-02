Peter Welch (D., Vermont), merkt op dat Trump aan the New York Times heeft verteld dat hij nog nooit met Roger Stone heeft gesproken over e-mails, afkomstig van DNC-servers, die WikiLeaks publiceerde.



Welch vraagt aan Cohen of deze bewering van Trump waar is. "Nee, dat was het niet."



Cohen zegt opnieuw dat hij in het kantoor van Trump was toen Stone en de president over de e-mails spraken. Cohen benadrukt wel dat hij denkt dat Trump zich niet bewust was van wat er in de e-mails zou staan.