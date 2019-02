Een ebolabehandelcentrum van Artsen zonder Grenzen in Congo is zondagavond in brand gestoken. Tijdens de aanval kwam een man om het leven. Tien patiënten en het personeel werden geëvacueerd. Het is nog onduidelijk wie voor de brandstichting verantwoordelijk is.

Een gedeelte van de bevolking denkt dat patiënten in de ebolabehandelcentra worden gedood of worden geholpen om te sterven. "Er gaan geruchten over westerlingen of andere groepen die organen of bloed stelen of ebola in de gemeenschap brengen. Weer andere mensen geloven dat de infectieziekte wordt veroorzaakt door hekserij", zegt een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen.

In Congo zijn op het moment nog veel gewelddadige conflicten, aldus de woordvoerder. Het is daarom niet duidelijk wie de brand heeft gesticht. "Wel is duidelijk dat de bevolking niet goed over de ziekte is geïnformeerd. Er zou daarom meer voorlichting moeten komen."

De stad Katwa, waar aanvallers het gebouw met stenen bekogelden en in brand staken, is momenteel de stad met de meeste ebolagevallen. "Het virus is nog niet onder controle en er zijn nog dagelijks nieuwe gevallen", zegt de woordvoerder.

Op het moment zijn er 807 bevestigde gevallen van ebola in Congo. Van deze mensen zijn 483 gestorven aan het virus. Algemeen directeur van Artsen zonder Grenzen België is van mening dat alle organisaties die met ebola te maken hebben, beter moet inspelen op de angsten van de bevolking.