Zeker 24 mensen zijn woensdag omgekomen door een ongeluk met een diesellocomotief op het grootste station van de Egyptische hoofdstad Caïro. Ook zijn 54 personen gewond geraakt.

De diesellocomotief is naar het zich laat aanzien op het station Ramses in een onderhoudswerkplaats op hol geslagen. Daarna ontplofte de locomotief en brak brand uit in het station.

Op beelden is te zien hoe dikke zwarte rookwolken uit het station komen. Er liggen meerdere lichamen op de grond.

Het treinstation Ramses, ook wel bekend als Misr, is het grootste station van Caïro. Het is in 1892 gebouwd en in de jaren daarna meerdere keren gerenoveerd.