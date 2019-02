Michael Cohen, oud-advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, gaat het Amerikaanse Congres woensdag onder ede vertellen dat Trump op de hoogte was van verschillende misdrijven of er zelfs opdracht toe heeft gegeven.

"Hij is een racist. Hij is een oplichter. Hij is een valsspeler", staat in Cohens verklaring, die voor aanvang van de hoorzitting is uitgelekt.

Verschillende Amerikaanse media, waaronder The New York Times wisten een kopie van de verklaring van Cohen te bemachtigen.

Cohen had al laten weten te kunnen bewijzen dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan "onwettige" handelingen in aanloop naar de verkiezingen van 2016, die hem tot president maakten.

Cohen getuigt later op woensdag onder ede voor de toezichtscommissie van het Huis van Afgevaardigden.

Volgens de voormalige persoonlijke fixer van Trump was de toenmalige presidentskandidaat betrokken bij betalingen van zwijggeld aan vrouwen die beweren een affaire met hem te hebben gehad.

Betalingen mogelijk illegaal

Een van de documenten die Cohen zal overleggen zou een van de elf cheques zijn waarmee Trump hem het voorgeschoten zwijggeld terugbetaalde na diens inauguratie. Dat geld zou afkomstig zijn geweest van Trumps persoonlijke bankrekening.

De zwijggeldbetalingen waren mogelijk een overtreding van de wet op de campagnefinanciering, omdat ze bedoeld waren om onwelgevallige informatie over een presidentskandidaat uit de openbaarheid te houden. Dat zou gelden als een uitgave voor de campagne, maar de betalingen werden niet als zodanig opgegeven. Trump heeft herhaaldelijk gezegd niet van de betalingen op de hoogte te zijn geweest.

Cohens getuigenis luidt dat Trump "een crimineel plan aanstuurde om de wetten op de campagnefinanciering te overtreden".

Cohen heeft een aantal misdrijven bekend, waaronder de schending van de wet op de campagnefinanciering en liegen tegen het Congres.

Hij sloot een schikking met speciaal aanklager Robert Mueller, die is belast met het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de verkiezingen van 2016.

'Trump loog over Trump Tower Moskou'

Cohens leugens tegen het Congres zouden draaien om plannen voor een Trump Tower in de Russische hoofdstad Moskou.

Dat project, waar uiteindelijk niets van kwam, zou veel langer zijn doorgegaan dan Cohen destijds aan de parlementariërs heeft verteld. Het duurde tot na het moment dat Trump al was verkozen tot presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij. Trump ontkent dat te hebben geweten.

In tegenstelling tot eerdere speculaties, zal Cohen stellen dat Trump hem nooit direct heeft opgedragen om tegen het Congres te liegen over de geplande Moskouse wolkenkrabber. "Dat is niet hoe hij te werk gaat", aldus zijn verklaring. Wel zouden de persoonlijke advocaten van Trump zijn valse verklaring op voorhand hebben bekeken en goedgekeurd.

Trump was volgens Cohen ook op de hoogte van gesprekken tussen zijn vriend en compagnon Roger Stone en Julian Assange van WikiLeaks. Die klokkenluidersorganisatie publiceerde tijdens de verkiezingscampagne in 2016 interne e-mails van de Democratische Partij, die volgens Amerikaanse inlichtingendiensten waren gestolen door hackers in dienst van de Russische overheid.

'Ik schaam me, omdat ik weet wat meneer Trump is'

De oud-advocaat van de president zal het Huis verder vertellen dat hij niet langer bereid is zijn voormalige werkgever een hand boven het hoofd te houden. "Ik schaam me dat ik ervoor koos om de onwettige handelingen van meneer Trump te helpen verbergen", staat in de verklaring. "Ik schaam me, omdat ik weet wat meneer Trump is. Hij is een racist. Hij is een oplichter. Hij is een bedrieger."

Terwijl Cohen in de getuigenbank staat, is Trump in Vietnam voor een tweedaagse ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Zij zullen onder meer spreken over kernontwapening op het Koreaans Schiereiland.

Republikeinen noemen Cohen leugenaar

Republikeinse medestanders van de president noemen de getuigenis van Cohen een schertsvertoning, die is bedoeld om de aandacht af te leiden van de top in het Vietnamese Hanoi.

De Republikeinse afgevaardigden in de toezichtscommissie zullen Cohen naar alle waarschijnlijkheid confronteren met zijn leugens uit het verleden en hem proberen af te schilderen als een onbetrouwbare getuige.

President Trump liet woensdag via Twitter weten dat Cohen leugens vertelt om zijn tijd in de gevangenis te verkorten.