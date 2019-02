Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid heeft tussen 2014 en 2018 meer dan 4.500 klachten van migrantenkinderen ontvangen die zeggen dat zij seksueel misbruikt zijn in Amerikaanse detentiecentra.

Het gaat om kinderen die zonder hun ouders bij de Amerikaanse grens zijn aangekomen. De cijfers werden gepubliceerd rond een hoorzitting in het Amerikaanse congres over het beleid om migrantengezinnen te scheiden, meldt AP.

Deze aanpak kreeg in binnen- en buitenland veel kritiek. Het is niet duidelijk hoeveel kinderen er op dit moment zonder hun ouders vastzitten in detentiecentra. Het Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten nu de meerderheid hebben, houdt hoorzittingen over de gang van zaken rond dit beleid.

FBI verklaarde veel klachten 'ongegrond'

De meeste gevallen waar melding van werd gemaakt, betroffen een minderjarige die een medegedetineerde lastigviel. In 178 gevallen ging het om een klacht tegen het personeel van detentiecentra of een jeugdwerker. Het zou onder meer gaan om het aanraken van genitaliën of het kijken naar kinderen terwijl zij stonden te douchen.

In totaal werden dertienhonderd klachten doorverwezen naar de FBI. Een woordvoerder van de federale dienst stelde in een reactie dat de "overgrote meerderheid" van de aanklachten ongegrond werd verklaard.