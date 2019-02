India en Pakistan hebben woensdag artilleriebeschietingen uitgewisseld aan de grens in de regio Kasjmir, die door beide landen wordt gedeeld. Pakistaanse gevechtsvliegtuigen vlogen het Indiase luchtruim binnen, maar werden onderschept door een squadron van de Indiase luchtmacht.

Een toestel van de Indiase luchtmacht stortte woensdag neer in Kasjmir. Twee piloten en een burger kwamen daarbij om het leven, heeft de plaatselijke politie laten weten.

Het Pakistaanse leger zegt twee Indiase gevechtsvliegtuigen te hebben neergeschoten boven Pakistaans grondgebied. Daarna zouden twee piloten zijn gevangengenomen.

India zegt een Pakistaans toestel uit de lucht te hebben geschoten en zelf één gevechtsvliegtuig te hebben verloren en één piloot te missen. Het is nog niet duidelijk of hij in Pakistaanse handen is gevallen, aldus een woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Pakistaanse luchtvaartautoriteiten lieten woensdag weten dat het luchtruim per direct afgesloten is voor commerciële vluchten, meldt Sky News.

Schiphol meldt dat er geen rechtstreekse vluchten vanuit Nederland naar Pakistan zijn.

Beschietingen leidden tot diverse gewonden

Een woordvoerder van het Indiase leger zei dat Pakistan twaalf tot vijftien locaties aan de Indiase kant van de grens met zware artillerie heeft beschoten. Volgens de Indiase strijdkrachten schoten zij daarop terug en brachten ze grote schade toe aan vijf Pakistaanse legerposten. Door het Pakistaanse vuur raakten vijf Indiase soldaten lichtgewond, aldus de woordvoerder.

Lokale autoriteiten aan Pakistaanse zijde lieten weten dat de Indiase beschietingen aan vier mensen het leven hebben gekost en zeven anderen hebben verwond. Het is niet duidelijk of het gaat om militairen of burgers.

Spanningen opgelopen na aanslag en luchtaanval

De spanningen in Kasjmir zijn afgelopen weken weer opgelopen. Militante strijders die vanuit Pakistan opereren, pleegden op 14 februari een zelfmoordaanslag met een autobom. Daarbij kwamen zeker veertig Indiase paramilitaire politieagenten om het leven.

In reactie op die aanslag voerden Indiase gevechtsvliegtuigen dinsdag een bombardement uit op Pakistaans grondgebied. Volgens de Indiase regering werden bij die aanval, gericht op een trainingskamp voor militanten, een "zeer groot aantal" strijders gedood.

Pakistan ontkende dat er slachtoffers waren gevallen bij het Indiase bombardement. Premier Imran Khan kondigde aan dat zijn land de aanval zou vergelden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo sprak dinsdag met zijn ambtsgenoten uit India en Pakistan. "Ik drukte beide ministers op het hart dat wij India en Pakistan aanmoedigen om zich in te houden en om escalatie koste wat het kost te vermijden", liet hij woensdag weten in een verklaring.

Kasjmir door twee aartsvijanden geclaimd

Kasjmir wordt door zowel India als Pakistan geclaimd. De landen hebben ieder een deel van de regio in handen. De twee kernmachten hebben een lange geschiedenis van conflicten: ze vochten sinds het einde van de Britse koloniale overheersing in 1947 drie oorlogen met elkaar uit.

De omstreden deelstaat Kasjmir wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste potentiële brandhaarden ter wereld.