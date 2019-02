Muhammadu Buhari, de zittende president van Nigeria, is dinsdagavond uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in het Afrikaanse land. Dit heeft de kiescommissie bevestigd.

Het 76-jarige staatshoofd gaat zijn tweede termijn in. Nog voordat de stemmen van het laatste district zouden worden geteld, had Buhari al een beslissende voorsprong op zijn rivaal Atiku Abubakar (56 tegen 40 procent van de stemmen).

Aan het einde van de week worden de officiële resultaten bekendgemaakt.

Buhari is een gepensioneerde generaal-majoor van het Nigeriaanse leger. Hij was van 1983 tot en met 1985 al een keer eerder staatshoofd, nadat het leger de macht had gegrepen. In 2015 werd hij democratisch tot president gekozen. Hij was daarmee de opvolger van Goodluck Jonathan.

Verkiezingen verliepen gewelddadig

Mensenrechtenorganisaties meldden maandag al dat de verkiezingen in het Afrikaanse land gewelddadig waren verlopen. Zeker 39 mensen zijn om het leven gekomen.

Bijna 73 miljoen kiesgerechtigde Nigerianen konden kiezen uit meer dan zeventig presidentskandidaten. Vanaf het begin was het echter al duidelijk dat alleen Buhari en Abubakar kans zouden maken op de winst. Zij zijn de leiders van de grootste politieke partijen.