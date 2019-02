Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zoals verwacht dinsdagavond met 245 stemmen voor en 182 stemmen tegen, een resolutie aangenomen die een einde moet maken aan de noodtoestand in de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde op 15 februari officieel de noodtoestand af. Door gebruik van dit instrument kan Trump zonder toestemming van het Congres ruim 7 miljard euro vrijmaken voor de bouw van de muur langs de grens met Mexico.

De Democraten, die een meerderheid hebben in het Huis, zijn het niet met Trump eens over de financiering van de muur. De onenigheid leidde eerder al tot de langste 'shutdown' in de geschiedenis van de VS.

Nu de resolutie door het Huis is aangenomen, zal erover worden gestemd in de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. De kans dat de resolutie daar wordt aangenomen, is de laatste dagen iets groter geworden. Een aantal Republikeinen heeft zich onlangs tegen de noodtoestand uitgesproken.

Het Witte Huis meldde eerder al dat als de resolutie in het Congres wordt aangenomen, adviseurs de president zullen adviseren zijn vetorecht te gebruiken. Het Congres kan vervolgens nog proberen dit veto te verwerpen, maar heeft hier in zowel het Huis als in de Senaat een tweederdemeerderheid voor nodig.