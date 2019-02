De Pakistaanse premier Imran Khan heeft dinsdag tijdens een vergadering van de Pakistaanse nationale veiligheidsraad gedreigd met represailles tegen India in de nasleep van de luchtaanval van dinsdag.

"India heeft buitensporig agressief gehandeld, waarop Pakistan zal reageren op een tijdstip en locatie naar keuze", luidt de verklaring van de premier. Het Pakistaanse parlement is woensdag bijeengeroepen voor een spoedzitting.

Een militaire woordvoerder verwees bovendien naar het nucleaire arsenaal van Pakistan. "Woensdag is de nationale autoriteit die toeziet en beslist over het gebruik van nucleaire wapens bijeengeroepen. Jullie weten allemaal wat dat betekent", zei hij.

India voerde dinsdag een luchtaanval uit op een naar eigen zeggen "terroristisch kamp" van de terroristische groep Jaish-e-Mohammed op Pakistaans grondgebied. Het is de eerste keer dat India het luchtruim van Pakistan heeft geschonden sinds de oorlog tussen de twee landen in 1971.

India noemt aanval preventief en niet militair

Volgens India zijn de kampen "volledig vernietigd" en zijn er "honderden doden gevallen". Pakistan ontkent dat er slachtoffers zijn gevallen en verklaart dat de Indiase gevechtsvliegtuigen zijn omgekeerd nadat ze werden belaagd door Pakistaanse toestellen. De bommen zouden in een open veld zijn gedropt.

De Indiase staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Vijay Gokhale zei dinsdag in een persverklaring dat India de aanval heeft uitgevoerd omdat uit betrouwbare informatie is gebleken dat vanuit het terroristische kamp zelfmoordaanslagen worden voorbereid. Hij stelt dat de "preventieve" aanval niet gericht was tegen de Pakistaanse staat, maar tegen Jaish-e-Mohammed.

Spanningen liepen eerder deze maand op in betwiste regio Kashmir

De spanningen tussen de twee kernmachten liepen eerder deze maand op na een zelfmoordaanslag in het door India bestuurde deel van de regio Kashmir. Daarbij kwamen op 14 februari veertig Indiase militairen om het leven. Jaish-e-Mohammad, die vanuit Pakistan opereert, eiste de aanslag op.

Kashmir is sinds de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947 opgedeeld in drie bestuurlijke delen. China beheerst het noordoostelijke deel, Pakistan het noordwestelijke deel en India het centrale en zuidelijke deel. India beschouwt echter de hele regio als eigen grondgebied. Pakistan en India hebben twee oorlogen gevoerd over de betwiste regio; de eerste van 1947 tot 1948 en de Tweede Kashmiroorlog vond plaats in 1965.

De luchtaanval van dinsdag lijkt buiten Kashmir te hebben plaatsgevonden, nabij de stad Balakot.