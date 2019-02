Journalisten van de Spaanstalige Amerikaanse tv-zender Univision News zouden maandag tegen hun wil zijn vastgehouden door de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Inmiddels zijn ze weer vrijgelaten.

Het team, onder leiding van de in Mexico geboren Amerikaanse journalist Jorge Ramos, had een interview met Maduro in het presidentieel paleis in de Venezolaanse stad Caracas.

Volgens Ramos werd het interview na zeventien minuten onderbroken door Maduro die opstond. "Hij was geërgerd door de vragen over democratie, berichten over politieke gevangenen en de humanitaire crisis in Venezuela", aldus Ramos.

Nadat het team na enkele uren was vrijgelaten, werd alle apparatuur zoals camera's en microfoons in beslag genomen.

Team van journalisten dinsdagochtend Venezuela uitgezet

Na hun vrijlating kregen de journalisten te horen dat ze dinsdagochtend Venezuela uitgezet zullen worden.

De minister van Informatie van Venezuela, Jorge Rodríguez, zei dat Maduro in het verleden zonder problemen honderden journalisten in het presidentieel paleis heeft verwelkomd, maar dat hij weigert mee te werken aan een "goedkope show".