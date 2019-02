Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft maandag de Afrikaanse eilandstaat Mauritius gesteund in een slepend conflict over de Chagoseilanden in de Indische Oceaan.

In een niet-bindende 'opinie' (pdf) stelt het hof vast dat de Britten "onwettig hebben gehandeld tijdens de dekolonisatie van de Chagoseilanden". Ze moeten daarom hun bestuur over de eilanden zo snel mogelijk opgeven, vindt het hof.

De eilanden liggen 2.150 kilometer van Mauritius verwijderd, maar worden al heel lang geclaimd. De ruzie tussen Mauritius en Londen stamt uit het koloniale Britse Rijk, dat de Chagoseilanden bestuurde via Mauritius. Dat had zelfbestuur toen het de eilanden in 1965 aan het Verenigd Koninkrijk verkocht.

Het jaar erop sloten de Britten en de Verenigde Staten een overeenkomst over de vestiging van een grote Amerikaanse basis. Vanwege de bouw van die vliegbasis in 1971 moesten de circa vijftienhonderd inwoners van de archipel gedwongen een heenkomen zoeken. Velen verhuisden naar Mauritius en de Seychellen, anderen zijn in het Verenigd Koninkrijk gaan wonen.

Mauritius is in 1968 onafhankelijk geworden. De Amerikaanse militaire basis op het grootste eiland, Diego Garcia, is er nog steeds.

Op deze foto, gemaakt op 9 april 1971, krijgen de bewoners van de Chagoseilanden te horen dat ze moeten vertrekken vanwege de komst van een Amerikaanse militaire basis. (Foto: ANP)