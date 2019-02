In Moldavië is een nieuw parlement zonder duidelijke meerderheid gekozen, lieten de verkiezingsresultaten op maandag zien. De onduidelijke verkiezingsuitslag maakt coalitiebesprekingen moeilijk en leidt volgens waarnemers mogelijk tot protesten of zelfs nieuwe verkiezingen.

Na een chaotische stemming in het weekend won een pro-Russische Socialistische Partij met 31 procent de meeste stemmen.

Maar volgens het nieuwe kiesstelsel, dat het 101 zetels tellende parlement verdeelt in zetels die zijn gekozen door partijlijsten en individuele kiesdistricten, won de regerende Democratische Partij de meeste zetels.

Onder leiding van de machtige oligarch Vlad Plahotniuc won de Democratische Partij 23,9 procent van de stemmen, maar krijgt de partij 34 zetels. Dat zijn er drie meer dan de socialisten.

Het pro-Europese ACUM-blok volgde op de tweede plaats met 26 procent van de stemmen, goed voor 23 zetels. Een partij onder leiding van Ilan Shor, een zakenman die voor miljardenfraude is veroordeeld, won 8,46 procent van de stemmen. Dat is goed voor acht zetels in het parlement.

Waarnemers vrezen instabiliteit

Politieke waarnemers vrezen een nieuwe periode van instabiliteit in de voormalige Sovjetstaat. Ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië, heeft Moldavië moeite met het vinden van een eigen plek. Het land werd onafhankelijk na het uiteenvallen van de Sovet-Unie in 1991.

Terwijl velen in het land met 3,5 miljoen inwoners nauwe banden willen onderhouden met Moskou, proberen anderen het voorbeeld van Roemenië - waarmee Moldavië een taal en een lange geschiedenis deelt - te volgen en naar de Europese Unie te kijken.