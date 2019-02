Paus Franciscus heeft aan het slot van een driedaagse conferentie over de bestrijding van kindermisbruik onder geestelijken gezegd dat er geen gevallen meer verhuld mogen worden.

Het mag niet meer voorkomen dat het misbruik wordt verdoezeld of gebagatelliseerd, aldus de kerkvorst. Hij riep op tot een "frontaal gevecht" tegen misdrijven die "van de aarde moet worden weggevaagd".

De paus zei in de slottoespraak dat er binnen de Kerk relatief weinig misbruikschandalen zijn, maar dat elk geval van kindermisbruik er één te veel is.

Volgens de paus is pedofilie duivels en wreed en doet het denken aan de gruwelijke mensenoffers die in sommige voorbije culturen werden gebracht. In veel gevallen werden kinderen geofferd.

Paus noemt kindermisbruik 'universeel probleem'

"We staan hier tegenover een universeel probleem, dat tragisch genoeg overal aanwezig is en iedereen treft. Maar we moeten er duidelijk over zijn dat, hoewel het onze hele samenleving treft, dit kwaad op geen enkele wijze minder monsterlijk is wanneer het plaatsvindt binnen de Kerk."

De paus zei dat kindermisbruik veel voorkomt binnen families of in verhoudingen tussen leerkrachten en leerlingen. Hij benadrukte echter dat "dit kwaad" binnen de Kerk zwaarder weegt en schandaliger is, "omdat dit het tegendeel is van morele autoriteit en ethische geloofwaardigheid" die de Kerk zou moeten uitstralen.

Slachtoffers teleurgesteld in paus

Slachtoffers van kindermisbruik door katholieke geestelijken lieten via belangenorganisaties weten teleurgesteld te zijn over de toespraak van de paus.

Anne Barrett-Doyle van de Amerikaanse organisatie bishopaccountability.org, die kerkelijk misbruik in kaart brengt, noemde het optreden van de paus een "verpletterende teleurstelling".

"Terwijl katholieken wereldwijd oproepen tot concrete veranderingen, levert de paus in plaats daarvan lauwe beloften, die we allemaal al eerder hebben gehoord", schreef Barrett-Doyle in een verklaring.

'Hij gaf ons defensieve, hergebruikte retoriek'

"Bijzonder schrijnend was de bekende rationalisatie van de paus dat misbruik in alle kringen van de samenleving voorkomt. We wilden dat hij een dapper en beslissend plan zou bieden, maar hij gaf ons defensieve, hergebruikte retoriek."

Het Vaticaan gaf te kennen met aanvullende maatregelen te zullen komen. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat alle bij de conferentie aanwezige bisschoppen weten hoe ze antimisbruikprocedures moeten instellen.