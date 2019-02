De landen van de Europese Unie en de Arabische Liga houden hun eerste topconferentie. Deze vindt plaats in de Egyptische badplaats Sharm al-Sheikh. De plaats ligt op het schiereiland Sinaï, dat wordt geteisterd door jihadisten.

De gastheer is de autoritaire Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi.

Onder de belangrijkste thema's van de tweedaagse top zijn naar verwachting de internationale veiligheid en migratie.

Al-Sisi heeft geopperd dat hij niet toestaat dat illegalen via Egypte naar Europa trekken, maar dat hij daar geen cent van de EU voor krijgt, terwijl Turkije wel Europese steun ontvangt voor die rol.

Ook het verscheurde Libië krijgt Europese steun om illegale migratie tegen te gaan.

Top zou ook gaan over verschuivende machtsbalans

Volgens sommige deelnemers gaat de top over veel meer zaken, met name het zoeken naar meer politieke en economische samenwerking. De VS lijken zich terug trekken uit het Midden-Oosten, terwijl bijvoorbeeld Rusland en Turkije juist hun invloed uitbreiden.

In de marge komt volgens Britse media op deze top ook de Brexit ter sprake, want de Britse premier Theresa May spreekt in Sharm al-Sheikh apart met EU-president Donald Tusk. Er zijn meer dan veertig staatshoofden en regeringsleiders bij, onder wie premier Rutte. De 'grote afwezige' is de Franse president Emmanuel Macron.