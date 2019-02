In Afghanistan zijn in 2018 3.804 burgers om het leven gekomen. Nog niet eerder in de strijd die er sinds 2001 woedt, zijn zoveel burgers het slachtoffer geworden van het oorlogsgeweld.

Daarnaast zijn 7.189 burgers gewond geraakt in 2018 volgens cijfers van de Verenigde Naties. De soennitische Taliban-extremisten voeren ondanks vredesoverleg onverminderd aanvallen uit en plegen bomaanslagen.

De aanwezigheid van terroristenleider Osama bin Laden (1957-2011) in het door Taliban overheerste land was in 2001 aanleiding voor de VS Afghanistan binnen te vallen.

De Taliban zijn overwegend Afghanen die tot de stam van de Pathanen behoren. Ze voerden een schrikbewind in het land van midden jaren negentig tot de Amerikaanse invasie. Sindsdien pogen ze met geweld de macht te heroveren.