De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is zondag begonnen aan een treinreis dwars door China. Hij is onderweg naar een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Hanoi, de hoofdstad van Vietnam.

Zaterdagavond kwam de leider via de grensplaats Dandong China binnen. Berichten dat de trein van Kim in Peking was gezien, konden niet worden bevestigd.

De Noord-Koreaanse leider reist samen met Kim Yong-chol, een belangrijke schakel in het overleg met de Verenigde Staten. Ze reizen in een gepantserde trein.

Kim Jong-un is vertrokken vanuit Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. De route van zo'n 4.500 kilometer naar Vietnam gaat dwars door China.

Eind februari zal Kim Trump ontmoeten

De ontmoetingen tussen Kim Jong-un en Trump vinden plaats op 27 en 28 februari.

Voorafgaand aan de top zijn afgezanten van beide landen al dagen bezig met overleggen. Daar wordt onder meer gesproken over het beëindigen van verschillende wapenprogramma's van Noord-Korea.

De trein waarmee de Noord-Koreaanse leider reist, is gepantserd en is dus bestand tegen kogels.

De trein werd in het verleden ook een aantal keren gebruikt door de vader van Kim Jong-un, die in 2011 is overleden.