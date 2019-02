In een illegale vuurwerkfabriek in de Indiase stad Bhadohi zijn door een explosie zeker tien doden gevallen. Door de ontploffing is er niets meer over van het gebouw.

Na de knal kwamen buurtbewoners naar de fabriek om te zoeken naar lichamen onder het puin. Volgens een woordvoerder van de politie zijn explosievenexperts begonnen met het onderzoek naar de ramp.

Volgens de woordvoerder stond het bedrijf geregistreerd als tapijtfabriek en werd er illegaal vuurwerk gemaakt.

Verschillende media zeggen dat er in de fabriek een grote hoeveelheid illegale explosieven lagen opgeslagen. De precieze oorzaak van de ontploffing is nog onbekend.

Explosies in illegale vuurwerkfabrieken komen vaker voor in India. In oktober vorig jaar ontplofte er nog een vuurwerkfabriek in de deelstaat Uttar Pradesh. Daarbij vielen zeven doden.