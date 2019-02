Een 26-jarige Spanjaard is in Madrid opgepakt wegens kannibalisme. Volgens de Spaanse krant El País vermoordde de man zijn eigen moeder, hakte hij het lichaam in stukken en at hij haar vervolgens op. Ook voerde hij stukken van het lichaam van zijn moeder aan de hond.

Het weerzinwekkende tafereel vond plaats op de bovenverdieping van zijn eigen huis. De kannibaal bewaarde de stukken van het lichaam van zijn moeder in verschillende bakken. Toen de man werd ontdekt, bekende hij.

Een vriendin van het 66-jarige slachtoffer zag haar al een maand niet, wat ze vreemd vond. Ze informeerde de politie, waarop agenten naar het huis reden om een kijkje te nemen. De 26-jarige man deed de deur open en liet de agenten uiteindelijk binnen. Zij troffen later de bakken vol mensenvlees aan.

Volgens de krant was het in de buurt bekend dat de zoon zijn eigen moeder mishandelde. Als er werd gevraagd naar haar blauwe plekken, zou de vrouw hebben gezegd dat dit kwam doordat ze was gevallen.