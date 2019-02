Een hooggeplaatste kardinaal zegt dat rapporten over priesters die beschuldigd werden van kindermisbruik soms nooit opgesteld werden. In andere gevallen zouden de documenten zelfs bewust zijn vernietigd door de top van de kerk.

Hierdoor konden de priesters ongehinderd doorgaan, stelt de Duitse kardinaal Reinhard Marx volgens persbureau AFP zaterdag tijdens een top in Vaticaanstad over het beschermen van minderjarigen tegen misbruik.

De kardinaal zegt dat de pogingen van de top van de kerk om de schandalen te doen laten verdwijnen, het geloof in een slecht daglicht zet.

Vorig jaar zag de kardinaal, het hoofd van de rooms-katholieke kerk in Duitsland, zich genoodzaakt zijn excuses aan te bieden nadat een omvangrijke studie in het land had aangetoond dat tussen 1946 en 2014 3.677 minderjarigen werden misbruikt door 1.670 kerkelijke functionarissen.

"Veel te lang is binnen de kerk gelogen over misbruik, is er weggekeken en in de doofpot gestopt. Voor al het falen en alle pijn, bied ik excuses aan", zei de kardinaal toen.

'Concrete maatregelen nodig binnen kerk'

Ook zaterdag heeft hij weer opgeroepen tot concrete maatregelen tegen het misbruik binnen de katholieke kerk. Bij de top zijn ook misbruikslachtoffers aanwezig. Zij hebben eerder gemeld dat ze het mooie woorden vinden, maar dat ze daden willen zien.

De bijeenkomst duurt tot en met 24 februari. De top werd in september aangekondigd na een reeks nieuwe misbruikschandalen binnen de kerk.

Paus Franciscus zal zondag afsluiten met een toespraak.