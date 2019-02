De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari heeft zaterdag zijn stem uitgebracht in de presidentsverkiezingen die eigenlijk een week eerder zouden zijn. De stembusgang werd toen op het laatste moment een week uitgesteld omdat er problemen met de organisatie zouden zijn geweest.

De 76-jarige Buhari stemde zaterdag in de plaats waar hij vandaan komt, Daura, in het noordwesten van het land. Hij is zelf een van de twee voornaamste presidentskandidaten.

Het zijn de zesde presidentsverkiezingen sinds de toenmalige militaire regering in 1999 de democratie weer invoerde.

De militairen hebben de greep op het land echter niet verloren. Zo is Buhari bijvoorbeeld een voormalige generaal die in 1983 een militaire staatsgreep pleegde. In 2015 werd hij als burger tot president gekozen.

Het West-Afrikaanse land heeft bijna 190 miljoen inwoners en de circa 84 miljoen stemgerechtigden kunnen zaterdag in 120.000 stembureaus terecht.