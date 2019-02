De Venezolaanse interim-president Juan Guaidó verscheen vrijdag bij een benefietconcert voor Venezolanen in buurland Colombia. Het doel van dit concert was om 100 miljoen dollar (zo'n 88 miljoen euro) op te halen voor humanitaire hulp aan de inwoners van Venezuela.

Guaidó arriveerde arm in arm met de president van Colombia, Iván Duque. Diens Chileense ambtgenoot Sebastián Piñera was ook aanwezig bij het benefietconcert in Cúcuta, een paar honderd meter van de grens met Venezuela.

Het hooggerechtshof van Venezuela verbood de interim-president eind januari om Venezuela te verlaten. Guaidó was daarom een verrassende gast voor alle toeschouwers.

Guaidó zei dat hij donderdag de hoofdstad Caracas had verlaten en na een tocht van dertig uur in Cúcuta was aangekomen.

Hij is naar eigen zeggen dankzij hulp van militairen in Venezuela tal van controleposten gepasseerd en is de Venezolaans-Colombiaanse grens overgestoken. Hij zei niet waar hij de grens passeerde.

De Venezolaanse grens bij Cúcuta is dicht. De door een reeks landen, inclusief Nederland, als interim-president erkende Guaidó bezocht in Cúcuta opslagruimten met hulpgoederen die er voornamelijk vanuit de de VS zijn verzameld. Hij werd vergezeld door de president van gastland Colombia, Iván Duque en diens ambtgenoten Abdo Benítz van Paraguay en Sebastián Piñera van Chili.

President Maduro weigert hulp van meerdere landen en organisaties

Meerdere landen en hulporganisaties boden het in een crisis verkerende Venezuela hulp aan, maar daar verzette president Nicolás Maduro zich tegen. Hij liet afgelopen dinsdag wel weten dat het land 300 ton aan hulpgoederen van bondgenoot Rusland zal ontvangen.

Hulp die klaarstaat op bijvoorbeeld Curaçao mag van Maduro de grens niet over, net als hulpgoederen uit Brazilië. Hij liet ook een belangrijke brug tussen Colombia en Venezuela blokkeren, waardoor hulpgoederen het land niet of nauwelijks konden bereiken.

Nieuwe sancties voor Maduro dreigen

Onder andere de Amerikaanse regering heeft gezegd nieuwe sancties aan de regering van Maduro op te leggen als hij dit weekend de komst van hulpgoederen probeert te blokkeren.

Ook verschillende leden van de Lima-groep, een samenwerkingsverband van Zuid-Amerikaanse landen met ook buurlanden Colombia en Brazilië, hebben gezegd dat ze zullen kijken of er nieuwe sancties opgelegd moeten worden als de noodhulp Venezuela dit weekend niet weet te bereiken.

Venezuela zucht onder crisis

Venezuela zucht al een aantal jaren onder een humanitaire en economische crisis. De regering van Maduro heeft echter weinig oog voor de problemen van vele inwoners. Zij hebben vaak maar beperkte toegang tot medicijnen en voedsel.

Maduro ontkent zelf echter dat zijn land te maken heeft met een humanitaire crisis. Een hulpactie waarbij de Verenigde Staten en Guaidó samenwerken noemde Maduro een door Washington geregisseerde show. Hij ziet dit als een voorbode voor buitenlands militair ingrijpen.

Bij protesten aan de grens met Brazilië hebben Venezolaanse soldaten twee mensen doodgeschoten. Ook zijn er vijftien gewonden gevallen.

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft de Venezolaanse autoriteiten gewaarschuwd geen dodelijke slachtoffers onder de demonstranten te maken.