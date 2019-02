De Soedanese president Omar Hassan Al Bashir heeft vrijdag tijdens een televisietoespraak voor een jaar de noodtoestand uitgeroepen in zijn land. Ook gaf hij opdracht om de Soedanese regering te ontbinden.

Daarnaast heeft Al Bashir het parlement opgeroepen om de grondwetswijziging uit te stellen die hem in staat zou stellen om in 2020 weer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. De 75-jarige Al Bashir is al dertig jaar onafgebroken aan de macht in het Afrikaanse land.

Al Bashir staat al maanden onder druk. Sinds 19 december gingen Soedanezen meerdere malen massaal de straat op om te betogen tegen het autoritaire regime van Al Bashir. Sinds de protesten begonnen, vielen al tientallen doden doordat veiligheidstroepen de demonstraties bloedig neersloegen. Daarnaast zijn tegenstanders van het regime verdwenen of gemarteld.

Voordat Al Bashir zijn toespraak hield, vonden in de Soedanese hoofdstad Khartoem opnieuw protesten plaats gericht tegen de dictator. Veiligheidstroepen dreven de ongeveer tweehonderd betogers uiteen met traangas.

Oppositie eist aftreden president

Eerder deze maand deden de voornaamste oppositiepartijen in Soedan voor het eerst een gezamenlijke oproep aan Al Bashir om af te treden. Zij eisten een voorlopige regering die het economisch geruïneerde land op de rails krijgt en over vier jaar vrije verkiezingen houdt.

Al Bashir is in 1989 met een militaire staatsgreep aan de macht gekomen. Hij werd lange tijd gesteund door radicale islamisten. Maar het protest dat in december losbarstte naar aanleiding van een verhoging van broodprijzen, verenigde de Soedanezen en vormde sindsdien een grote bedreiging voor het regime.

Al Bashir heeft in het verleden vaker beloofd dat hij zich niet verkiesbaar stelt bij volgende verkiezingen, maar hield zich al die keren niet aan zijn woord.