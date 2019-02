Een rechter heeft Roger Stone, oud-adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, donderdag (Amerikaanse tijd) bevolen niet langer in het openbaar over de strafrechtelijke zaak tegen hem te praten. Als hij dat wel doet, moet hij de cel in.

Eerder was hem een minder streng mediaverbod opgelegd. Stone werd daarin wel gewaarschuwd dat hij zich voorzichtig moest opstellen in zijn contacten met de pers.

Het was een gespannen zitting in de rechtszaal in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Rechter Amy Berman Jackson was zichtbaar kwaad op de flamboyante Republikeinse lobbyist, die zichzelf in de media regelmatig profileert als 'vuile trucjesman'.

Stone verontschuldigde zich donderdag voor een foto die was verschenen op zijn Instagram-account. Daar was rechter Jackson op afgebeeld, met naast haar een afbeelding van het vizier van een vuurwapen. Hij legde een getuigenis af over hoe die foto op zijn account was verschenen, maar sprak zichzelf daarbij regelmatig tegen en hulde zich in vaagheden.

Jackson zei dat Stone "zijn eigen verhaal zelfs in het getuigenbankje niet kon onthouden" en noemde de verontschuldiging "hol". Vervolgens deelde ze de lobbyist mede dat hij zal worden vastgezet in afwachting van zijn proces als hij het mediaverbod schendt.

Lobbyist beschuldigd van belemmering rechtsgang

Stone werd eind januari gearresteerd in het kader van het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, dat Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onderzoekt.

Hij wordt ervan beschuldigd valse verklaringen te hebben afgelegd tegen het Amerikaanse Congres, de rechtsgang te hebben belemmerd en getuigen te hebben beïnvloed. Hij is op borgtocht vrij.