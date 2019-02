Vier mensen zijn opgepakt vanwege ongeregeldheden tijdens Catalaanse protesten in Spanje. Op meerdere plekken in het land gingen de separatisten de straat op om hun onvrede over het proces tegen de Catalaanse leiders te uiten.

Volgens Spaanse media werd in Barcelona één persoon na het slaan van een agent opgepakt. Weer een andere arrestant zou volgens El Periódico een steen hebben gegooid.

De separatisten zetten meerdere snelwegen af, waardoor het vervoer gehinderd werd. Op beelden is te zien dat de demonstranten slaags zijn geraakt met politieagenten en dat de laatstgenoemden charges uitvoerden.

Schattingen lopen uiteen, maar er zouden zeker duizenden mensen op de been zijn. De politie heeft geen melding van ernstige incidenten gemaakt.

De Catalanen zijn niet blij met het proces tegen twaalf separatistenleiders dat vorige week van start is gegaan. Ze worden vervolgd voor hun aandeel in de mislukte afscheidingspoging van Catalonië in 2017.