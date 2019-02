Duizenden 'klimaatspijbelaars' lopen donderdag in Brussel opnieuw een mars voor het klimaat. Zij worden voor het eerst sinds het ontstaan van de Belgische beweging vergezeld door de Zweedse Greta Thunberg (16).

Thunberg geldt als het boegbeeld van de 'klimaatspijbelaars'. Ze begon ruim half jaar geleden in Stockholm onder schooltijd met een protest voor meer actie tegen klimaatverandering.

In de afgelopen maanden zijn ook scholieren in andere landen de straten opgegaan voor het klimaat, vooral in België. Zij zijn nu voor de zevende week op rij bezig met een protestmars.

Er zeker drieduizend scholieren op de been, meldt De Standaard op basis van een eerste telling van de politie. Vorige week telde de politie nog elfduizend deelnemers.

Er is veel belangstelling voor Thunberg. De Zweedse klimaatactivist wordt volgens De Standaard begeleid door de politie. De Belgische krant meldt dat agenten iedereen wegduwen om plaats te maken voor het meisje.

'Onvoldoende tijd om te wachten tot we volwassen zijn'

Voorafgaand aan de mars hield Thunberg een toespraak voor EU-politici, onder wie Europees Commissievoorzitter Juncker. Ze riep hen op de waarschuwingen van klimaatwetenschappers niet in de wind te slaan en meer te doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

"Tienduizenden jongeren in België spijbelen voor het klimaat, wereldwijd doen honderdduizenden jongeren hetzelfde", aldus Thunberg bij het Europees Economisch en Sociaal Comité. "Er is onvoldoende tijd om te wachten tot we volwassen zijn."

Ook de drijvende kracht in België, Anuna de Wever (17), riep de politici op zo snel mogelijk met een beter klimaatactieplan te komen.

Juncker prees de jongeren die zich in de straten van Europa hardmaken voor klimaatactie. Hij tekende aan dat het klimaat ook een opgave is voor oudere mensen. "We vechten voor de toekomst van iedereen", aldus Thunberg, die aankondigde pas te stoppen als er doelen worden bereikt.

Greta Thunberg houdt haar toespraak bij het Europees Economisch en Sociaal Comité. (Foto: AFP)

Nederlandse scholieren volgend maand weer in actie

De Nederlandse 'klimaatspijbelaars' organiseerden eerder deze maand een protestmars in Den Haag. Hier kwamen zo'n vijftienduizend scholieren op af. De volgende actie vindt plaats op 14 maart.

Het tweede protest zou in eerste instantie plaatsvinden in Den Haag, maar daar zien de organisatoren toch van af. De nieuwe locatie, die nog niet bekendgemaakt is, zou centraler liggen in Nederland.