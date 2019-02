Een ontevreden werknemer bestuurde de drones die dagenlang al het vliegverkeer rond de Londense luchthaven Gatwick stillegden, schrijft de Britse krant The Times op basis van het politieonderzoek.

De politie heeft echter nog geen verdachte op het oog. Het is waarschijnlijk een huidige of vroegere werknemer van het vliegveld. In totaal zijn 130 getuigen gehoord en meer dan elfhonderd mensen ondervraagd door de politie.

Vlak voor Kerst vorig jaar kwam het luchtvaartverkeer drie dagen tot stilstand. Ongeveer duizend vluchten werden geschrapt, waardoor 140.000 passagiers werden gedupeerd.

De Britse justitie stelde een grootschalig onderzoek in, waarbij ook Scotland Yard en andere veiligheidsdiensten betrokken zijn.

Er kwam echter zware kritiek op de werkwijze van de politie en de communicatie. Dat varieerde van een rechercheur die suggereerde dat de waarnemingen loos alarm waren tot de aanhouding van een echtpaar uit Crawley.

De man, die zwaar aangeslagen was door de affaire, kwam in beeld omdat hij een liefhebber van drones is, maar hij bleek niets met de Gatwick-drones te maken te hebben.