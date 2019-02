Een luitenant van de Amerikaanse kustwacht uit de staat Maryland is vorige week in Washington DC gearresteerd op verdenking van het plannen van terroristische aanslagen.

De luitenant heet Christopher Paul Hasson en omschrijft zichzelf als een "witte nationalist".

Hasson zou het gemunt hebben op kopstukken van de Democratische Partij en Amerikaanse journalisten. Op zijn computer zijn documenten gevonden die erop wijzen dat hij hiermee de regering instabiel wilde maken om zo een "wit thuisland" te creëren.

De luitenant was in eerste instantie aangeklaagd vanwege illegaal drugs- en wapenbezit, maar dat was volgens de aanklager nog maar het begin.

"Veel geweld nodig" volgens Hasson

"De liberale ideologie vernietigt traditionele mensen, vooral als ze wit zijn", stond in een manifest van Hasson volgens Politico. "Er is extreem geweld nodig om hier wat aan te doen. Veel bloed moet vloeien voordat een witte man van de bank afkomt."

Uit andere documenten blijkt dat hij hoopt dat Rusland, of ieder ander land dat de westerse ideologie afwijst, de macht overneemt. "Zolang het maar geen moslimland is. Al hebben ze terecht een afkeer van de westerse ideologie."

Hij wordt donderdag voorgeleid.

CNN meldt dat de man zijn plannen had geïnspireerd op die van de Noorse terrorist Anders Breivik. Die pleegde in 2011 in Oslo twee aanslagen waardoor in totaal 77 mensen om het leven kwamen. Hij kreeg 21 jaar celstraf opgelegd met de mogelijkheid tot verlenging.