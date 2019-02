Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal op zijn vroegst volgende week aankondigen dat het eindrapport van Robert Muellers Ruslandonderzoek is afgerond, meldt CNN woensdag op basis van personen die bekend zijn met deze plannen.

De aanstaande Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, zal kort daarna het Congres inlichten met behulp van een door hem gemaakte samenvatting van het rapport.

Volgens CNN kan het precieze moment van de bekendmaking nog veranderen. Ook is nog onduidelijk welke stukken Barr precies naar het Congres zal sturen.

De geruchten dat speciaal aanklager Mueller en zijn team bezig zijn met het afronden van het eindrapport van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse politiek gaan al een tijdje rond in Washington.

Het is officieel nog niet bekend wanneer het rapport aan het Congres gepresenteerd zal worden.

Rapport wordt in eerste instantie niet openbaar gemaakt

Volgens de wetgeving zal het rapport in eerste instantie niet openbaar gemaakt worden. Het onderzoek belandt eerst op het bureau van Barr. Hij zal besluiten in hoeverre het Congres over de conclusies wordt ingelicht.

Ook het Witte Huis kan in theorie delen van het rapport die Trump niet welgevallig zijn onder de pet houden, door te schermen met presidentiële geheimhoudingsprivileges.

De Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heeft al laten weten het rapport openbaar te willen maken.

Trump ontkent elke vermeende samenwerking met Rusland

De opdracht van Mueller beperkt zich tot Russische inmenging in de verkiezingen. De openbaar aanklager heeft echter ook de bevoegdheid om andere mogelijke misdrijven die hij in de loop van zijn onderzoek tegenkomt bij de relevante autoriteiten te melden.

Tot nu toe zijn 34 personen en drie bedrijven in staat van beschuldiging gesteld. Een deel van deze personen en ondernemingen heeft een deal gesloten. Roger Stone, lobbyist voor de Republikeinse Partij en al lang een bondgenoot van Trump, was in januari van dit jaar de laatste persoon die in staat van beschuldiging is gesteld.

Op dit moment zijn er geen aantijgingen jegens Trump openbaar gemaakt. De president heeft altijd ontkend dat er is samengewerkt met de Russen en sprak eerder over een "heksenjacht" als het over het Ruslandonderzoek ging.

Barr heeft toezicht op werk Mueller

Vorige week werd duidelijk dat Barr voor de tweede keer in zijn loopbaan wordt aangesteld als minister van Justitie. De Senaat stemde op 14 februari in met zijn benoeming.

Hij krijgt als minister van Justitie ook toezicht op het werk van Mueller. Barr heeft al gezegd dat dit onderzoek gewoon doorgang zal vinden.